Torta di mele

PROCEDIMENTO

Sbucciate e tagliate a fettine 4 mele e irroratele con il succo di 1/2 limone. Lavorate 4 uova con 160 grammi di zucchero e 120 grammi di burro morbido. Il composto non dovrà risultare particolarmente spumoso ma dovrà essere lavorato bene. Aggiungete la scorza grattugiata di 1/2 limone, 160 grammi di farina in più riprese in modo da non formare grumi. In ultimo aggiungete 1/2 bustina di lievito.

Imburrate una tortiera di 24/26 centimetri di diametro con cerniera, versate il composto e aggiungete le fettine di mele a raggiera. Versate 30 grammi di burro fuso, 30 grammi di zucchero di canna e infornate a 180 gradi per 30 - 40 minuti. Controllate con uno stecchino per la verifica di fine cottura.