Torta camilla senza glutine

PROCEDIMENTO

Sbucciate 200 grammi di carote e tritatele insieme a 70 grammi di mandorle. Aggiungete la scorza di 1 arancia e spremetene il succo. In una ciotola amalgamate 60 ml di olio di semi, 4 uova intere e versate il succo dell'arancia precedentemente spremuto.

Aggiungete il mix carote - mandorle e 200 grammi di farina di riso. In ultimo, unite 1 bustina di lievito. Versate il tutto in uno stampo con cerniera da 22-24 cm imburrato e infarinato oppure foderato con carta forno. Mettete a cuocere in forno statico a 180 gradi per 30 - 35 minuti. Prima di servire, spolverizzate con zucchero a velo.