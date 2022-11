Spaghetti cacio, pepe e cozze

PROCEDIMENTO

Mettete in padella l'olio, 1 spicchio di aglio e 1 chilo di cozze. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere fino all'apertura delle cozze. Filtrate il sughetto che nel frattempo si è formato e sgusciate le cozze. Per due persone fate cuocere 200 grammi di spaghetti in acqua non salata. In una padella senza grassi tostate il pepe macinato al momento, aggiungete metà acqua delle cozze e lasciate ridurre.

Preparate una cremina con 80 grammi di pecorino, allungate e amalgamate con acqua di cottura della pasta. Una volta pronta, versate la pasta al dente nella padella con il pepe, aggiungete la cremina al pecorino aiutandovi con l'acqua di cottura della pasta o, se volete maggior sapidità, usate l'acqua delle cozze. Unite in ultimo il pesce.