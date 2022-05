Semifreddo panna e pistacchi

pistacchi non salati

PROCEDIMENTO

In una ciotola versate 500 g di panna fresca. Frullate la panna con un frullatore a immersione, incorporando 60 g di zucchero a velo. Aggiungete 100 g di pistacchi non salati tritati in maniera grossolana.

Ricoprite uno stampo con cerniera di 20-25 cm di diametro con la pellicola trasparente. Poi versate il composto di panna e pistacchi. Lasciate riposare il composto in frigo per 6 ore. Estraete il semifreddo e capovolgetelo sul piatto di portata. Decorate il semifreddo con 50 g di farina di pistacchi.