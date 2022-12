PROCEDIMENTO

In un recipiente unite 100 grammi di farina di mandorle e 100 grammi di farina 00. Aggiungete 100 grammi di zucchero, 1 uovo, 50 grammi di amido di mais, 100 grammi di burro morbido, 2 cucchiaini di lievito, la scorza grattugiata di 1 limone. Impastate tutto con le mani per ottenere un composto non liscio e omogeneo.



Imburrate uno stampo con cerniera e distribuite l'impasto "sbriciolato" in modo più irregolare che potete. Per i puristi si ricorda che non è la versione classica della sbrisolona. Mettete 30 mandorle intere per la decorazione finale e infornate a 180 gradi per 30 -35 minuti.