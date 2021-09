Risotto limone e pistacchi

PROCEDIMENTO



Prima di preparare il risotto, realizzate una deliziosa crema di pistacchi: frullate 100 grammi di pistacchi tritati con 2/3 cucchiaini di olio etra vergine di oliva, 1 cucchiaino di acqua e 1 pizzico di sale. Frullate in maniera intermittente per non surriscaldare troppo il tutto. Evitando la parte bianca bianca della scorza, tagliate la buccia di mezzo limone.

Tostate a secco 180 grammi di riso calcolando due porzioni. Sfumate con vino bianco e salate. Allungate con l'acqua aromatizzata al limone da cui bisogna togliere le scorze da tritare. Poco prima della fine della cottura del riso, aggiungete due cucchiai della crema di pistacchi e la scorza di limone tritato. Fuori fuoco, mantecate con 50 grammi di formaggio grattugiato, un po' di brodo al bisogno e se volete dell'olio extravergine di oliva. Terminate spolverizzando con granella di pistacchio.