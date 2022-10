Risotto con polpette al sugo

PROCEDIMENTO

Rosolate uno spicchio di aglio in padella con olio e aggiungete 200 grammi di passata di pomodoro. Mentre il sugo completa la cottura, preparate le polpette con 400 grammi di macinato, 2 uova, 40 grammi di formaggio grattugiato, un misto di aromi, del pane ammorbidito nel latte e pangrattato. Date forma a delle piccole polpette che poi metterete nel sugo e che in pochi minuti di cottura saranno pronte.

Per il risotto tritate e rosolate la cipolla in olio Evo. Una volta appassita tostate il riso, 360 grammi per 4 persone. Sfumate con vino bianco e allungate con brodo vegetale. Mantecate a fuoco spento con 150 grammi di formaggio grattugiato. Impiattate aggiungendo le polpette al sugo.