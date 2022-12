Pasta al ragù di lenticchie

PROCEDIMENTO

Tritate sedano carota e cipolla. Nel frattempo mettete 200 grammi di lenticchie in acqua per almeno 1 ora. In una padella versate dell'olio Evo, unite del rosmarino sminuzzato e le verdure tritate. Aggiungete le lenticchie, sfumate con il vino rosso, alzate il fuoco. Quando sentite che l'alcol è evaporato aggiungete 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro e 400 grammi di polpa di pomodoro.

Coprite e fate cuocere per 1 ora. In un'altra pentola salate l'acqua e al bollore mettete a cuocere 300 grammi di pasta corta per 3 persone, se amate le porzioni abbondanti. Ultimate a piacere con del formaggio grattugiato. Per un'alternativa vegana potete utilizzare della granella di mandorle.