Quiche con pere, fontina e mascarpone

PROCEDIMENTO

Sbucciate e tagliate a fettine 4 pere. Tagliate e spremete 1 limone per irrorare le pere e non farle ossidare. Sciogliete una noce di burro e saltatele in padella e mettetele a raffreddare. Tagliate a fettine 200 grammi di fontina. Stendete la pasta brisè in una teglia tonda, bucherellate il fondo, sulla base distribuite le pere e aggiungete sopra le fette di fontina.

Terminate con 100 grammi di mascarpone distribuiti a tocchetti sulla superficie e un po' di pepe. In una ciotola sbattete un uovo intero con 100 ml di latte, 100 ml di panna e 1 tuorlo. Salate e pepate. Versate nella teglia. Infornate a 180 gradi per 40-45 minuti.