Polentina con cavolo nero, curry, funghi e gamberoni

PROCEDIMENTO

Pulite bene 250 grammi di gamberoni, togliete il carapace e mettete a marinare in olio Evo e curry. In una pentola mettete 1 spicchio di aglio in olio Evo e appena caldo aggiungete i funghi e saltateli a temperatura alta per qualche minuto. Poi abbassate il fuoco, completate la cottura e aggiungete il sale alla fine. Lessate 200 grammi di cavolo. Preparate la polenta mettendone a cuocere 100 grammi in acqua bollente salata.

Mescolate continuamente per qualche minuto con una frusta per evitare il formarsi di grumi. Per rendere il composto ancora più morbido versate del latte. Saltate i gamberi in padella con olio Evo. Scolate il cavolo una volta cotto e frullatelo con olio, sale e pepe. Impiattate creando un letto di polenta, aggiungete della crema di cavolo nero, dei funghi e ultimate con i gamberi.