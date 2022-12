Pici con pesto di cavolo nero

PROCEDIMENTO

Eliminate la parte coriacea della zona centrale di 200 grammi di cavolo nero. Usatela per fare una crema, insaporire un brodo vegetale o l'acqua della pasta. Lessate il cavolo nero in acqua o in pentola a pressione. Preparate il pesto con un pezzettino di aglio, togliete l'anima se lo volete più leggero, unite il cavolo nero cotto, 30 grammi di pecorino, 30 grammi di formaggio, olio Evo e frullate.

Cuocete 200 grammi di pici toscani dopo aver tolto dall'acqua la parte di cavolo aggiunta per farla insaporire. Nel frattempo tritate 40 grammi di pomodorini secchi ammollati in acqua tiepida. Unite il tutto in padella e saltate insieme gli ingredienti.