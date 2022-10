Patè di castagne

PROCEDIMENTO

Tagliate e tritate un sedano, una carota e un porro. Fate poi un soffritto in padella con olio. Sfumate con vino bianco. Lessate o comprate già cotte 350 grammi di castagne e aggiungetele al soffritto insieme al timo sbriciolato. Aggiustate di sale e fate insaporire per qualche minuto.



Frullate poi insieme a 200 grammi di formaggio caprino. Aggiungete dell'olio al bisogno. Otterrete un purè da far riposare in frigorifero. Rendete croccanti in forno dei crostini di pane. Aiutandovi con una sac à poche distribuite il patè sul pane e portate in tavola.