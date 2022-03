Panino costine e verze

panini per hotdog

PROCEDIMENTO

Fate soffriggere le costine con il burro e 2 spicchi di aglio, sfumate con il vino bianco, aggiungete 1 bicchiere di acqua, del sale e fate cuocere per 1 ora e mezza. Utilizzate la parte esterna della verza, tagliatela grossolanamente e mettetela in padella con olio, sale, un goccio di aceto di vino bianco e fate bollire. Quando la carne si restringe e si vede l'osso, fate evaporare il liquido e quello che rimane sarà quello in cui rosolare le costine.

Disossate le costine, mettetele in un contenitore, aggiungete 1 cucchiaio di salsa barbecue e mantecate. Aprite i panini da hot dog, mettete un po' di intingolo delle costine per insaporire, aggiungete la verza e ultimate con i bocconcini di costine.