Nasello fritto alle mandorle

PROCEDIMENTO

Tagliate i filetti in bocconcini e infarinateli. Sbattete e salate 2 uova. Preparate la panatura con pangrattato, farina di mandorle, sale e timo. Passate i bocconcini infarinati nell'uovo e poi nella panatura.

Friggete in olio caldo stando attenti a non eccedere nei tempi di cottura, il nasello è un pesce delicato. Una volta pronto mettete su carta assorbente per far scolare l'olio in eccesso.