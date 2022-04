Mozzarelle in carrozza con melanzana

pane in cassetta

PROCEDIMENTO

Tagliate a fettine sottili una melanzana, aggiungete olio e sale e mettete a cuocere su una griglia o se preferite in forno. Nel frattempo preparate il pane in cassetta, tagliatelo a triangoli, sbattete 3 uova, unite sale e pepe e aggiungete poco latte. Tagliate a fette non troppo sottili la mozzarella.

Quando le melanzane sono pronte, ritagliatele per adattarle al meglio alla forma del pane, aggiungete la mozzarella e ultimate con il pane. Passate nell'uovo, nella farina: chi lo desidera può fare anche il doppio passaggio. Friggete e asciugate dall'olio in eccesso e aggiungete un pizzico di sale.