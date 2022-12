Mele caramellate con crema di mandorle

PROCEDIMENTO

Tagliate le mele in otto spicchi, mettetele in padella con 2 cucchiai di zucchero di canna e cannella. Fate cuocere per 10 minuti. Per la crema scaldate 400 ml di latte di mandorla, con 1/2 baccello di vaniglia. In una casseruola lavorate 4 tuorli con 50 grammi di farina e 50 grammi di zucchero.

Quando il latte giunge al punto di ebollizione, aggiungetelo lentamente al composto. Mescolate, portate sul fuoco e addensate la crema. Appena raggiunta la consistenza desiderata, mettetela da parte e lasciatela raffreddare. Mettete in un recipiente due spicchi di mele, aggiungete la crema e granella di mandorle.