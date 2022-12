Lasagne al pesto di pistacchi

PROCEDIMENTO

Tritate l’aglio spellato con un mixer insieme ai pistacchi sgusciati. Spegnete, aggiungete l'olio a filo, il Parmigiano Reggiano grattugiato, il basilico e regolate di sale. Azionate il mixer fino a rendere il composto cremoso. Trasferite il pesto in una terrina e mettetelo da parte. Eliminate la crosta dal taleggio e riducetelo in cubetti. Scaldate la besciamella in un pentolino, aggiungete il taleggio, un pizzico di noce moscata e amalgamate per sciogliere il formaggio. Spegnete e fate intiepidire. Sbollentate poco alla volta i fogli di lasagna in una pentola con acqua bollente salata, poi prelevateli con una schiumarola e metteteli ad asciugare su un canovaccio pulito.

Spalmate sul fondo di una pirofila da forno uno strato di besciamella al taleggio, adagiatevi i fogli di lasagne, distribuite lo speck e uno strato di pesto al pistacchio. Spolverate con un cucchiaio di Parmigiano Reggiano grattugiato e granella di pistacchi. Ripetete questa operazione fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Terminate decorando la superficie con il Parmigiano Reggiano grattugiato e la granella di pistacchi. Infornate la lasagna a 180°C per circa 30 minuti. Azionate la funzione grill qualche minuto prima di estrarre la teglia dal forno. Sfornate, fate raffreddare leggermente la lasagna e servitela.