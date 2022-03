PROCEDIMENTO

Tagliate a julienne 250 g di sedano rapa. Sbollentate il sedano rapa per 2-3 minuti in una pentola con abbondante acqua salata bollente. Sbucciate e tagliate a fette sottili una mela Red Delicious. Immergete le mele in acqua acidulata col succo di limone per non farle annerire.

Per il dressing, aggiunte in una ciotola 150 g di maionese, 150 g di yogurt bianco, 2 cucchiaini di succo di limone, 1 cucchiaio di miele, sale e pepe. Poi mescolate bene per insaporire. Tritate 70 g di noci. Al dressing aggiungete il sedano rapa, le mele e le noci, poi amalgamate il tutto. Date un ultimo giro di pepe e servite l’insalata Waldorf.