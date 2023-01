Gnocchi con topinambur

PROCEDIMENTO

Sbucciate e lessate in pentola a pressione 250 grammi di topinambur. Nel frattempo tostate in padella senza grassi 2 manciate di nocciole tritate. Una volta cotti, frullate i topinambur con 50 grammi di ricotta e 40 grammi di formaggio grattugiato. Per due persone, mettete a cuocere 400 grammi di gnocchi.

Mettete la crema in padella dove poi salterete gli gnocchi. A fuoco molto basso, amalgamate gli gnocchi con la crema frullata. Aggiustate la consistenza allungando con l'acqua di cottura della pasta. Prima di servire, spolverizzate con la granella di nocciole.