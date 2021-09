Fusilli broccoli e sgombro

PROCEDIMENTO

Tagliate a fettine sottili 200 grammi di broccoli, rosolate uno spicchio di aglio e in olio Evo e aggiungete i broccoli in padella. Salate, coprite e completate la cottura. Allungate con acqua al bisogno. In una padella antiaderente, saltate 40 grammi di pinoli e toglieteli dal fuoco appena iniziano a scurirsi.

Tritate grossolanamente 2 manciate di olive nere denocciolate. Fate cuocere 180 grammi di fusilli, aggiungete ai broccoli le olive ed i pinoli insieme a due scatolette di sgombro al naturale. Saltate il tutto amalgamando.