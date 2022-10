Frittelle cavolfiore e ceci

PROCEDIMENTO

Lessate il cavolfiore in abbondante acqua salata o in pentola a pressione. Prendetene 150 grammi circa e frullateli con 1 cucchiaio di farina di ceci e 1 cucchiaio di formaggio grattugiato. Aggiungete sale e pepe, controllate la consistenza e se fosse troppo morbida aggiungete altra farina di ceci.

Tagliate a parte anche qualche cimetta di cavolfiore a fettine sottili per dare una diversa consistenza. In una padella con olio iniziate a friggere cercando di dorare entrambi i lati della frittella e a fine cottura lasciate su un foglio di carta assorbente in modo tale da eliminare l'eccesso di olio di cottura.