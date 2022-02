Focaccine di ceci farcite

PROCEDIMENTO

Portate ad ebollizione 500 ml di acqua con un pizzico di sale, versate 100 grammi di farina di ceci e continuate a mescolare per 8 - 10 minuti. Per la farcitura mettete in padella dell'olio Evo, rosolate 1 spicchio di aglio e aggiUngete 200 grammi di spinaci. Salate e saltate. In qualche minuto saranno pronti. Versate la composta di ceci sulla carta forno.

Tritate gli spinaci con una mezzaluna ricordandovi di eliminare l'aglio e aggiungete 100 grammi di provola tagliata a cubetti. Coppate la sfoglia di ceci per creare delle focaccine. Scaldate dell'olio Evo in padella, fate cuocere le focaccine qualche minuto per lato. Salate, farcitene la metà con gli spinaci e provola e coprite con l'altra focaccina.