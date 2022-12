Filetti di pesce bianco e porcini

PROCEDIMENTO

Se utilizzate dei porcini secchi pesatene 20 grammi e ammollateli 30 minuti in acqua tiepida. Fate la stessa operazione per 3 volte.

Prendete poi 15 grammi di burro, mettete in padella con poco olio Evo e rosolate 1 spicchio di aglio. Appena il burro si scioglie aggiungete i porcini.

Aggiungete il vino ed appena evaporato l'alcol versate l'acqua e lasciate cuocere per 10 minuti. Mettete dell'olio Evo in un'altra padella e unite 2 filetti di pesce bianco precedentemente pulito, sul lato della pelle. Una volta raggiunto metà cottura, versate il vino e sfumate. Salate. Quasi alla fine se volete la crosticina anche sul lato della polpa, girate i filetti.