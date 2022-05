Dolce al caffè

PROCEDIMENTO

A due tazzine di caffè caldo aggiungete due cucchiai di caffè solubile e 1 cucchiaino di zucchero. Scioglieteli bene nel caffè e mettete in frigorifero a raffreddare. Fate sciogliere a bagnomaria 150 grammi di cioccolato fondente al 50 % insieme ad 1 noce di burro. Quando avete ottenuto il vostro composto, versatelo in coppette o bicchieri e mettete a raffreddare in frigorifero.

Montate 200 grammi di panna fredda di frigorifero e lentamente incorporate 80 grammi di zucchero a velo. Aggiungete anche 250 grammi di mascarpone. Unite il caffè appena tolto dal frigo e fate un secondo strato del composto appena creato sulla base di cioccolato. A piacere completate con qualche lamella di mandorle e polvere di cacao.