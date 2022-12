Crostini con taleggio e porcini

PROCEDIMENTO



Fate abbrustolire in forno del pane per crostini. Utilizzate 160 grammi di funghi, se non avete i porcini potete utilizzarne di altri tipi. Puliteli con un pennellino o con un panno. Rosolate uno spicchio di aglio in padella e saltate i funghi dopo averli tagliati. Salate solo a fine cottura.

Se risultano secchi, a metà cottura aggiungete dell'olio e poca acqua. In ultimo unite sale, pepe e prezzemolo. Appena usciti dal forno spalmate i crostini ancora caldi di taleggio, in tutto 80 - 100 grammi. Adagiate sopra i porcini. A piacere versate un filo di olio.