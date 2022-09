Chutney di fichi

PROCEDIMENTO

Tagliate grossolanamente 2 cipolle rosse e appassitele bene in padella con acqua fino a quando non diventano trasparenti. Aggiungete poi 1 kg di fichi neri tagliati in quattro, 350 grammi di zucchero e fate cuocere per 10 minuti a fuoco medio.

Unite sale e pepe, 300 grammi di aceto bianco, zenzero fresco grattugiato al momento e lasciate cuocere a fuoco medio basso per circa 90 minuti fino a quando non si sarà addensato.