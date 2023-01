Cheesecake alle castagne by chef Andrea Mainardi

PROCEDIMENTO

L'ingrediente principale di questa ricetta è la crema di marroni. Potete farla in casa o acquistarla. Per la base scegliete dei biscotti al caramello. Frullateli e aggiungete il burro fuso. Stendete la carta da forno su una teglia, appoggiate un anello per torte e versate all'interno il composto. Mettete in frigorifero per 20 minuti in modo che il burro si raffreddi.

In un recipiente mettete il formaggio spalmabile, la crema di marroni, 1 pizzico di noce moscata e 1 pizzico di cannella. Amalgamate bene. Fate riposare in frigorifero per 2 ore. Estraete l'anello per torte e guarnite con nocciole, mandorle e noci. Aggiungete qualche fogliolina di menta per dare un tocco di colore in più.