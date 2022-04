Capellini ai frutti di mare con polvere di agrumi

PROCEDIMENTO

Mettete in padella il pesce, aggiungete qualche pomodorino e il vino bianco. Adagiate i capellini in padella, coprite con poca acqua e mettete il coperchio. Lasciate cuocere per 3 - 4 minuti. Aggiungete un filo di olio di oliva e la polvere di agrumi ottenuta tagliando il limone, il lime e l'arancio a metà, disposti su una placca con l'aggiunta di olio, sale e facendo cuocere per 1 ora a circa 180 gradi.

Ottenuto un risultato ambrato scuro, si svuotano e si rimettono a seccare in forno a 70 gradi. Si ottiene un guscio molto duro, si frulla e si polverizza.