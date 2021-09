PROCEDIMENTO

Sbriciolate nel mixer 220 grammi di biscotti secchi, sciogliete nel microonde 120 grammi di burro e amalgamate i due componenti per creare la base. Prendete uno stampo con cerniera da 22 cm e versate il composto, stendetelo bene compattando tenendo i bordi più alti. Mettete in frigo a riposare per circa 30 minuti. Tritate in modo grossolano 80 grammi di nocciole tostate.

Lavorate 250 grammi di mascarpone con 150 grammi di crema spalmabile alle nocciole. Unite le nocciole precedentemente tritate e, delicatamente, versate 250 grammi di panna fresca montata. Non servirà montarla a neve ferma poichè la torta dovrà riposare nuovamente in frigo. Versate il composto sulla base della torta, guarnite con i biscotti sbriciolati e mettete di nuovo in frigo per due ore.