Barrette di cioccolato in stile Halloween

PROCEDIMENTO

Sciogliete delle tavolette di cioccolato in forno classico o al microonde. Mettete della carta da forno sul supporto che volete utilizzare. Iniziate con la tavoletta di cioccolato fondente. Se utilizzate il forno a microonde usate la potenza minima per 30 secondi. Aggiungete ai lati della tavoletta fondente le due di cioccolato al latte. Rimettete tutto nel microonde e attivate il microonde 30 secondi alla volta alla potenza minima fino a quando il cioccolato non sarà sciolto al punto giusto.



Con il manico di un cucchiaino o un altro strumento a vostra scelta, giocate mischiando i cioccolati. Utilizzate dei cioccolatini tondi dello stesso colore per realizzare gli occhi, una mandorla per la bocca e delle codette colorate per rallegrare il tutto. Fate raffreddare e rompete la cioccolata in corrispondenza delle faccine create in precedenza.