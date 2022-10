Torna in libreria e su tutti gli store digitali la rivelazione del food e del web Giusi Battaglia con “Viaggio in Sicilia” (Cairo Editore), un nuovo viaggio culinario nelle gustose tradizioni della Trinacria.

Tantissime le nuove ricette proposte con una speciale sezione dedicata allo street food. Potrete scegliere tra le tra le più classiche, gustose e curiose di una terra che ha fatto della varietà e della qualità degli ingredienti la sua eccellenza.

Giusi Battaglia sarà anche in video con un nuovo programma “Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida”, da giovedì 27 ottobre alle 22:00 su Food Network canale 33 e in streaming su discovery+ un viaggio alla scoperta dei bar dell’Isola. Al fianco di Giusi Battaglia, ci sarà un altro palermitano DOC, Paolo Briguglia, attore di cinema e fiction.

In Sicilia, il bar non è un semplice luogo in cui si consuma una pausa caffè veloce, è una vera e propria istituzione; un posto dove si vive e si vede scorrere la vita, dove possono nascere amori, amicizie, si possono fare incontri sorprendenti e inaspettati. In “Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida”, visiteranno due locali a cui sono legati, famosi per una particolare specialità della rosticceria e pasticceria siciliana, che sarà oggetto della sfida. Lasciandosi affascinare dalle vetrine colorate e dalle chiacchiere della clientela, Giusi e Paolo assaggeranno la stessa specialità nelle due versioni preparate dai bar in sfida, mettendone in luce caratteristiche e peculiarità. Per Giusina sarà anche l’occasione per curiosare in cucina e mettere le mani in pasta, seguendo in prima persona i passaggi delle varie preparazioni.

Ad avere l’ultima parola, però, non saranno Giusi e Paolo, bensì la gente incontrata per caso in strada che, dopo aver assaggiato le specialità di puntata, senza conoscerne la provenienza, deciderà a chi dare il proprio voto, decretando quindi il vincitore. Le specialità protagoniste di queste 5 puntate non hanno bisogno di presentazioni: dall’arancina al cannolo, dallo sfoglio delle Madonie, alla pizzetta fino al calzone, per un viaggio che toccherà Palermo, Piana degli Albanesi, Petralia, Polizzi Generosa e Cefalù.

“Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida” prende ispirazione da Nati Stanchi (2002), il primo film di Ficarra e Picone, in cui Salvo e Valentino trascorrono intere giornate nel bar del loro paese, per sostenerne l’economia!

E proprio Ficarra e Picone saranno le voci della presigla del programma, ma non solo: le puntate avranno anche lo stesso voice over del film, con l’attore Marcello Mordino. A completare il racconto ricco di colori, voci e tradizioni della Sicilia, anche le musiche del compositore di Scordia Paolo Buonvino, che regalano al programma un leggero sapore cinematografico.