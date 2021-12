Natale, nove italiani su dieci lo passeranno in famiglia

Quest'anno ben nove italiani su dieci trascorreranno il Natale in famiglia. è quanto emerge dall' Osservatorio "Hybrid Lifestyle di Nomisma" , in collaborazione con Crif, secondo cui le feste di fine anno "rappresentano l'occasione per rallentare e dedicare tempo, alle persone e alle attività davvero importanti".

Le festività, viene evidenziato, saranno per il 64% degli italiani "l'occasione per rivedere amici e parenti che non si vedono spesso e per organizzare e partecipare con loro a serate di giochi e tombolate". Anche i festeggiamenti a tavola saranno prettamente casalinghi: 7 italiani su 10 trascorreranno il cenone della vigilia nella propria abitazione, 6 su 10 il pranzo di Natale. Solo in pochi, meno del 3%, sceglieranno il ristorante. Quest'anno, inoltre, il 45% degli italiani spenderà per il pranzo natalizio tra i 15 e i 50 euro a persona, mantenendo stabile il budget complessivo rispetto all'anno precedente.

Casalingo sarà anche il Capodanno: 8 italiani su 10 lo festeggeranno tra le mura domestiche con amici e parenti. Il budget della cena del 31 dicembre non supererà i 50 euro a persona. Così per l'85%, confermandosi sostanzialmente stabile rispetto al 2020. A giudizio dell'Osservatorio condotto da Nomisma, infine, la voglia di convivialità, ai tempi del Coronavirus, non sarà disgiunta dalla sicurezza: "l'84% degli italiani - viene sottolineato - ha deciso di adottare delle precauzioni per contenere la possibilità di contagio da Covid-19. Il 51% ha deciso di frequentare solo amici e parenti vaccinati, il 19% indosserà la mascherina quando andrà in visita, l'8% eviterà di frequentare persone anziane, per evitare di essere possibile fonte di contagio. Il 6% infine, farà tamponi rapidi o sierologici prima di incontrare amici e parenti".