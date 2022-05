25 maggio 2022 15:10

La ricetta "Scuola di vita" a Cotto e Mangiato il menù

Arriva in tv l'effetto positivo di "Scuola di Vita", l’iniziativa ideata da Mediafriends che vuole dare ai giovani un'opportunità concreta affinché trovino la loro strada nella vita. Le ragazze e i ragazzi, individuati in base ai loro bisogni, caratteristiche e motivazione, sono avviati a "bottega" e affiancati per sei mesi ad un "maestro di mestieri", un artigiano in senso ampio, capace di trasmettere, oltre a competenze tecniche anche passioni e valori attraverso il lavoro. Uno dei percorsi formativi ha avuto come protagonista Kevin Mancuso, un giovane cuoco che ha svolto il suo tirocinio nella prestigiosa cucina dello chef Claudio Sadler. Stamattina il giovane chef Kevin ha partecipato a "Cotto e Mangiato - Il menù" cucinando assieme al suo tutor e sotto lo sguardo attento di Tessa Gelisio.