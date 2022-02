01 febbraio 2022 10:31

Arriva la nuova sigla di Cotto e Mangiato

Da febbraio la rubrica condotta da Tessa Gelisio si rinnova con una sigla scritta ad hoc dal musicista e autore Raffaele Rinciari. "Non ci siamo discostati molto dalla vecchia sigla per non essere traumatici nei confronti del pubblico che era abituato da anni a quel tipo di sonorità - spiega il compositore. Abbiamo rinnovato senza esagerare ma dato che si tratta di una rubrica all’interno del tg Studio Aperto abbiamo voluto dare un aspetto di news grazie anche alla grafica, mescolando sonorità elettroniche e meccaniche a quelle più tradizionali". Una formula vincente per un jingle che rimane in testa. "La sigla nuova mi piace molto - commenta Tessa Gelisio - originale, particolare grintosa e divertente, in perfetto stile Cotto e mangiato".