Dal 1 giugno il nuovo numero di Cotto e mangiato magazine è in edicola 

Giugno è un mese speciale con le sue giornate ricche di luce ci regala più tempo e voglia di mettere in tavola piatti nuovi e invitanti.

Il pesce, ottimo alleato del benessere, è un alimento che ci porta idealmente vicino al mare, per sentire l’estate ancor più vicina. In questo numero di Giugno troverete tantissime ricette e trucchi per i meno esperti che rinunciano al gusto prezioso di questo alimento perché non hanno dimestichezza nel cucinarlo. Seguendo i suggerimenti e gli abbinamenti proposti non avrete più dubbi.

L’avocado vi piace ma non sapete come utilizzarlo? Ecco le ricette dolci e salate per consumare questo frutto dalle note virtù metaboliche.

I fagioli sono sempre un’ottima idea, la loro versatilità li rende amici della tavola. In questo numero troverete una ghiotta selezione di ricette della tradizione italiana.

Belle da vedere, fresche e colorate appaiono con il loro profumo inconfondibile le pesche e le albicocche: con loro i dessert e gli snack hanno una riuscita assicurata.

Se volete delle idee che mettono d’accordo tutti sono quelle in cui le protagoniste principali sono le zucchine: dalle ricette tradizionali a quelle più originali, l'apprezzamento è garantito e non vi stancherete mai di mangiarne.

La regina della tavola estiva, l’insalata russa, come non l’avete mai immaginata: ecco le declinazioni che solleticheranno la vostra curiosità nelle preparazioni gustose e colorate che troverete in questo numero.

Non dimentichiamoci della cotoletta: insaporita dalla cipolla, aromatizzata dalle erbe o arricchita da salumi e formaggi è irresistibile. Ricordate che è ottima anche a temperatura ambiente da portare nelle vostre escursioni per farcire dei panini golosi.

Sempre preziose le ricette di Tessa ci verranno in aiuto per metterci a tavola con gusto e velocemente.

Non sprecare è ormai un imperativo per tutti noi e le ricette svuotafrigo vi guideranno con abbinamenti che vi conquisteranno e vi faranno risparmiare.

Potrete acquistare la rivista a soli € 1,50