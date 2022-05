Cotto e mangiato festeggia il compleanno di Tessa con nuovi menù

Nella cucina di Cotto e Mangiato oggi si sforna una torta speciale per festeggiare Tessa Gelisio, anima e volto della trasmissione che, anche nel giorno del suo compleanno, non smette di lavorare alle nuove puntate dei Menù in onda dal lunedì a venerdì alle 12.05 su Italia1.

"La prossima sarà una settimana molto ricca di appuntamenti e novità", racconta Tessa. Da lunedì, infatti, ai fornelli arriveranno tanti amici della famiglia di Cotto e Mangiato, a partire dall'attore e comico Giuseppe Giacobazzi. Torna anche la rubrica "Tocco dello chef", per scoprire in compagnia di Franco Aliberti e del re del cioccolato Ernst Knam i segreti per dare a un piatto un tocco unico".

Quelle di Ernst Knam, in particolare, "saranno ricette semplici ma allo stesso tempo elaborate perché richiedono tempo", anticipa Tessa: "sono comunque alla portata di tutti, perché il nostro obiettivo è dare idee, tenere compagnia alla gente soprattutto in questo periodo storico difficile che stiamo vivendo".

A condire il tutto ci saranno pillole di magia, di musica, di arte, di primavera. Tra le tante chicche, i racconti di un esperto che ci porterà alla scoperta di fiori e profumi. Nuovi protagonisti saranno poi gli influencer, che daranno il loro prezioso contributo in cucina. E infine non mancheranno i "Menù Tête-à-tête", ricette di coppia realizzate dalla padrona di casa e dallo chef Andrea Mainardi. Non ci resta che indossare i grembiuli, sintonizzare il telecomando e... augurare un buonissimo compleanno alla nostra Tessa!