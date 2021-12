Anche gli odori evocano i ricordi del passato

A scoprirlo un gruppo di ricercatori della Fundação Champalimaud di Lisbona in uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Nature. La capacità dell'olfatto di attivare memorie è nota da tempo ed è una funzione presente anche nel mondo animale. "Gli animali in natura usano gli odori per la navigazione spaziale e per costruire la memoria, ciò consente loro di individuare risorse preziose come il cibo", ha spiegato la prima firmataria dello studio, Cindy Poo.

Per comprendere come il cervello combina informazioni olfattive e spaziali, i ricercatori si sono concentrati su un'area del cervello denominata corteccia piriforme, in cui confluiscono diverse strutture cerebrali, compresa una parte dell'ippocampo, che è coinvolto nella memoria e nella navigazione negli spazi. Grazie a esperimenti su topi, i ricercatori hanno scoperto una popolazione di neuroni olfattori che sono in grado di costruire una mappa olfattiva degli spazi, legando gli odori a specifici luoghi.

"I nostri risultati hanno superato le nostre aspettative", ha commentato Poo. Secondo i ricercatori adesso il quadro è più chiaro: in questa piccola porzione del cervello convivono neuroni che rispondono all'odore, altri sensibili alla posizione, altri, come quelli appena identificati, che elaborano entrambi i tipi di informazioni. "Tutti questi diversi neuroni sono mescolati insieme e probabilmente sono interconnessi. Pertanto, si può ipotizzare che l'attivazione delle associazioni tra olfatto e spazio avvenga all'interno di questa rete", ha concluso la ricercatrice.