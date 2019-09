Specie a rischio estinzione 2 settembre 2019 12:53 Zoo di Berlino in festa: ecco i primi cuccioli di panda nati in Germania Sono gli unici esemplari di questa specie presenti oggi nel Paese: andranno in Cina tra tre o quattro anni, una volta svezzati

E' festa grande in Germania per la nascita di due gemelli speciali: sono due cuccioli di panda gigante dello Zoo di Berlino, i primi nati nel Paese. La loro mamma, Meng Meng, è uno degli "ambasciatori speciali" inviati dalla Cina in una decina di Stati europei. I cuccioli nati all'estero di solito partono per l'Oriente dopo tre o quattro anni, una volta svezzati. Al momento Meng Meng e i suoi gemelli non saranno visibili al pubblico, a differenza del padre. "Stanno bene", assicura il direttore dello zoo di Berlino Andreas Knieriem.

La nascita di un cucciolo di panda gigante è sempre considerata un evento straordinario, perché la specie è poco prolifica ed è tutt'ora a rischio estinzione.



I due panda sono nati a un'ora di distanza sabato 31 agosto, dopo 147 giorni di gravidanza, e pesano rispettivamente 186 e 136 grammi. Il loro sesso non è stato ancora determinato.



Dato che i panda "generalmente crescono solo un cucciolo dopo la nascita dei gemelli", lo zoo "ha deciso di aiutare Meng Meng attivamente" tenendo i piccoli in un'incubatrice per diverse ore al giorno, si precisa nella nota in cui si annuncia il lieto evento.