Viterbo, bambino di 6 anni rischia di annegare: salvato da labrador eroe

Un bambino di 6 anni ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno a Riva dei Tarquini, sul litorale nord del Lazio, in provincia di Viterbo . Panna, un labrador dell'Unità Cinofila SICS - un'associazione di volontariato di Protezione Civile senza scopo di lucro - si è gettato in acqua e ha salvato il piccolo. I due "sono immediatamente diventati grandi amici e compagni di un'avventura fortunatamente a lieto fine", si legge sulla pagina Facebook della SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno, che ha dato la notizia.

Il piccolo stava giocando con un canotto quando quest'ultimo, a causa del forte vento, si è prima allontanato e poi improvvisamente ribaltato. Il bambino, non sapendo nuotare, si è trovato in difficoltà. Fortunatamente, l'intervento dell'Unita Cinofila SICS, e in particolare di Panna, è stato tempestivo. Il cane si è tuffato immediatamente, ha recuperato il bimbo e lo ha portato in riva. Il piccolo sta bene. Il canotto è stato invece recuperato al largo da un'imbarcazione di passaggio.