Venezia, nuova impresa per Lapo "El Can": il segugio antidroga ritrova 56 dosi di cocaina

Il pastore tedesco in forza alla polizia locale di Venezia, conosciuto col nome di Lapo "El Can", ha una grande dote: quella di essere un infallibile segugio antidroga. Nel corso dell'ultima "impresa", il suo fiuto ha permesso di trovare 56 dosi di cocaina nascoste all'interno di un condizionatore in casa di un 20enne albanese. Il giovane è stato arrestato e il giudice ha disposto una misura di custodia cautelare in attesa del processo.