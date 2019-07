Usa, una iena trova un “regalo” in piscina: la sua “felicità” è contagiosa

Kelele, una iena dello zoo di Denver, non ha saputo trattenere la felicità quando ha trovato un osso sul fondo della sua piscina. Dal video si può vedere come l’animale carico di eccitazione, ha iniziato a ruotare in cerchio.



Il personale dello zoo in Colorado, nelle giornate calde, riempie delle piscine per aiutare gli animali a rimanere più freschi e, di tanto in tanto, li premia con dei piccoli “regali”. “Cosa succede quando Kelele trova un osso in piscina?” - ha dichiarato lo zoo di Denver - puro divertimento, felicità ed eccitazione”.