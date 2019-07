Siena, anche i maiali vanno in vacanza: alle terme spunta... un suino

Un suino si è immerso nelle acque termali della "Balena Bianca", a Bagni San Filippo (Siena), sotto gli sguardi increduli dei bagnanti. La foto che immortala il momento, scattata dalla fotografa Carlotta Bertelli, è subito diventata virale. "Non è la prima volta che si verifica un fatto del genere. Nelle vicinanze di Bagni San Filippo ci sono attività agricole, allevatori. Capita che qualche suino si dia alla fuga e vada in cerca di acqua per fare un bagno", ha commentato Claudio Galletti, sindaco di Castiglione d’Orcia, come riporta La Nazione. L'animale si è seduto e poi quando ha capito che stavano per catturarlo è fuggito.