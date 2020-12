Usa, lo scatto "rubato" del nuovo cane assunto in ospedale per la pet therapy lo rende una star

Grazie a uno scatto rubato, il cucciolo Shiloh diventa la star dell'Ohio State University Wexner Medical Center Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 1 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 10 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 11 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 12 di 13 Facebook / The Ohio State University Wexner Medical Center 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si era messo in posa per la foto del badge d'ordinanza che spetta a ogni dipendente dell'Ohio State University Wexner Medical Center, ma poi uno scatto del backstage è stato pubblicato sulla pagina Twitter di un medico della struttura sanitaria e per Shiloh si sono spalancate le porte della notorietà social a livello mondiale. Uno scatto rubato di un'operazione di routine, insomma, ha permesso all'ultimo dei cani arruolati dal nosocomio per la pet therapy di diventare famoso e di ritrovarsi sui media internazionali come il cane per eccellenza "assunto dall'ospedale per fare visita ai pazienti".