Usa, il bambino è in punizione: il cane va con lui per non lasciarlo solo

E' diventata virale la foto del piccolo Peyton e del suo cane Dash. I due, che vivono a Norwalk, nell'Ohio (Usa), sono stati immortalati in una scena piuttosto bizzarra. Il bambino, di appena tre anni, era stato messo in punizione dai genitori per via di un litigio con la sorellina. In piedi, faccia al muro per alcuni minuti. Il fedele amico non ha voluto lasciarlo solo e si è seduto accanto a lui per fargli compagnia.