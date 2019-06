Usa, i primi passi di una baby giraffa

Negli Stati Uniti al Cincinnati Zoo & Botanical Garden è nata una baby giraffa. Il piccolo è venuto al mondo alle due di notte: la madre Tessa, che è al quarto cucciolo, al momento del parto è stata isolata dal resto delle giraffe che osservavano curiose la scena.



Dalle immagini si vede come la baby giraffa cade sul terreno molto violentemente: pur sembrando un evento molto pericoloso, in realtà il contraccolpo serve a stimolare la respirazione. Il cucciolo, il cui sesso non è ancora stato determinato, è in ottima salute ed è già diventato il beniamino dello zoo.