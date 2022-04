Un gorilla "smartphone addicted" allo zoo di Chicago: non riesce a staccare gli occhi dagli schermi dei cellulari

I guardiani dello zoo del Lincoln Park di Chicago sono stati costretti a prendere misure adeguate per gestire le visite ad Amare, un gorilla di pianura orientale che negli ultimi tempi si era lasciato affascinareun po' troppo da cellulari e selfie, video e schermi di telefono. Tanto che, recentemente, si è lasciato aggredire da un rivale proprio perché era troppo impegnato a guardare uno smartphone. E' così che i responsabili hanno deciso di creare una "zona cuscinetto" per tenere gli ospiti, e soprattutto i loro cellulari, a distanza di sicurezza dall'animale.

Zona-cuscinetto

- Il gorilla si lasciava esageratamente distrarre da chi gli si avvicinava con lo smartphone per fotografarlo e poi gli mostrava sullo schermo foto e video. Adesso i visitatori lo possono vedere da lontano e non più attraverso una parete di vetro che consentiva all'animale di guardare comodamente i telefoni, di farsi fotografare e di vedere poi i selfie fatti con lui, che gli ospiti gli mostravano volentieri.

Rischio "bullismo"

- La preoccupazione dei funzionari era che il gorilla potesse essere "bullizzato" dai compagni per la sua particolare sensibilità a schermi, foto, video. Al Chicago-Sun Times il direttore dello zoo Stephen Ross ha espresso i suoi timori su Amare spiegando che è meglio per il gorilla trascorrere più tempo con i suoi compagni. "Con gli animali dobbiamo comportarci proprio come con i nostri figli - ha detto -: non permettere loro di guardare la tv tutto il giorno ma incoraggiarli a uscire e interagire con i loro amici".

Pericolo nello sviluppo dell'animale

- I responsabili dello zoo hanno spiegato che questa anomala "passione" di Amare gli impediva di vivere normalmente la sua fase di crescita e sviluppo nell'età preadulta, quando i maschi gorilla imparano a interagire con i loro compagni, attraverso giochi, lotte e gare. Al pubblico è stato quindi chiesto di collaborare per assicurare ad Amare una vita e uno sviluppo equilibrato.

