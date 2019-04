Trento, disperse per 12 giorni in montagna: ritrovate le cagnette-mascotte della malga

E' difficile da credere anche per lui, Adriano Bonmassar, il padrone di Kim e Lucy, le due cagnette mascotte della Malga Revò, a Trento, ritrovate dopo 12 giorni di ricerche in montagna. "E' tutto vero, amici, è tutto vero", scrive nel post di Facebook che annuncia il lieto fine. I due esemplari di pastore australiano, mamma e figlia, rispettivamente di 5 anni e quasi 2, si erano allontanati inseguendo un animale selvatico. Per un po' di giorni, il proprietario, come racconta a L'Adige, era riuscito a seguirle tramite il Gps del collare. Quando però ha perso i contatti, l'aiuto è arrivato da un appello su Facebook.

"Per fortuna loro non hanno incontrato lupi, hanno perso 5 chili, ma ora sono al sicuro", continua Bonmassar su L'Adige. "Al sesto giorno - aggiunge il padrone, ricordando quei drammatici giorni di ricerca - ho deciso di mettere un post su Facebook, sperando che qualcuno magari avesse notizie di Kim e Lucy, che le avesse avvistate da qualche parte".



L'attesa è durata ancora una settimana, fino alla telefonata della buona notizia: "Sono con me, può venire a prenderle". La chiamata arrivava da una ragazza di Matzlaun, frazione di Proves, a un chilometro in linea d'aria dalla malga. Grande festa per il ritorno a casa delle mascotte della malga. "Ora attenzione a che non scappino più", la morale della vicenda.