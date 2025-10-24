Tartarughe marine, è record di nidi in Italia: crescono anche al Nord

Storicamente le tartarughe Caretta caretta sono le uniche a nidificare in Italia. Questi esemplari sono presenti in tutto il Mediterraneo, ma di consueto depositano le uova in Grecia e in Turchia. Negli ultimi anni la situazione sta cambiando e in parte questo è dovuto agli effetti del cambiamento climatico che sta spingendo questi animali marini a nidificare nel Mediterraneo occidentale. In generale il riscaldamento globale porta a un innalzamento del livello del mare che riduce il numero di spiagge in cui le tartarughe possono depositare le proprie uova, ma dall'altra parte le alte temperature le rendono più accoglienti e di conseguenza più "fertili". Al di là del cambiamento climatico, dietro questo fenomeno c'è l'ottimo lavoro svolto da volontari e associazioni. L’aumento della nidificazione in Italia è in parte il risultato di una maggiore protezione delle spiagge e attenzione alle tartarughe marine. Decisive sono state le operazioni di monitoraggio e sensibilizzazione condotte da istituti di ricerca, università e alla creazione di aree marine protette.