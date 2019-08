Svezia, polizia avvista un rarissimo alce bianco

Gli agenti di polizia di Munkedal sono stati testimoni di un evento unico: durante il loro turno di pattuglia hanno avvistato un alce bianco pascolare tranquillo in mezzo a dei cespugli. L'animale non è sembrato spaventato dalla loro presenza e ha continuato a mangiare tranquillo, permettendo agli agenti di filmare la scena. Il suo particolare colore, secondo il National Geographic, è dovuto a una mutazione genetica che lo rende particolarmente raro, proprio come la possibilità di vederne uno.