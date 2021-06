Scomparsi 5mila piccioni viaggiatori: "Colpa di una tempesta geomagnetica"

Erano partiti da Peterborough, nel Cambridgeshire, in un viaggio verso il nord-est che sarebbe dovuto durare circa tre ore, e invece su 9mila piccioni ne mancano all'appello 5mila . Facevano parte di un evento organizzato in tutta la Gran Bretagna che ha coinvolto 250mila uccelli, fatti decollare da 50 posti differenti, ma in migliaia risultano dispersi: "Uno dei peggiori giorni nella nostra storia", scrive su Facebook Richard Sayersl, un allevatore.

Il volo di andata e ritorno è lungo 270 chilometri, un percorso semplice per i piccioni viaggiatori, ma qualcosa è andato storto. Tra gli esperti si pensa che una tempesta geomagnetica li abbia disorientati, anche se le previsioni meteorologiche erano buone. Questi animali normalmente navigano usando il campo magnetico terrestre come navigatore satellitare ma questo può essere distorto da una forte attività sul Sole che crea appunto una tempesta geomagnetica.

Tutte ipotesi, al momento, per un fenomeno che gli esperti non hanno mai visto prima d'ora. "C'è la possibilità che qualcuno ne trovi uno del proprio giardino - è l'appello di Sayersl - per favore, non ignoratelo, dategli acqua e semi per aiutarlo nel suo percorso". Per riconoscerli è semplice, hanno tutti un anello intornio alle zampe. "Avevamo bisogno dell'aiuto dei nostri piccoli uccellini nei conflitti più importanti e hanno salvato migliaia di vite - scrive ancora - Ora possiamo fare la nostra piccola parte e aiutarli".